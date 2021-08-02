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Госдеп: афганцы, планирующие уехать в США в качестве беженцев, должны сами покинуть страну

В США заявили, что продолжат изучать варианты защиты тех, кто работал с американскими военными

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Афганцы, которые намерены прибыть в США в качестве беженцев, должны самостоятельно покинуть Афганистан. Об этом заявила в понедельник на специальном телефонном брифинге представитель Госдепартамента высокого ранга.

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"К сожалению, мы не ожидаем, что будем их [заявителей] перемещать [из Афганистана], но мы продолжим изучать варианты защиты тех, кто работал с нами. Мы будем рассматривать ситуацию на земле", - сказала она.

Госдепартамент объявил в понедельник, что новые категории граждан Афганистана, сотрудничавших с американскими правительством и организациями, получили право уехать в США в качестве беженцев из-за "возросшего уровня насилия" со стороны радикального движения "Талибан" (запрещено в России). Программа касается тех, кто не может претендовать на получение специальной иммигрантской визы из-за несоответствия квалификации или стажа работы.

"Афганцам необходимо быть за пределами Афганистана, чтобы начать процесс [подачи заявки]. В настоящее время мы не ожидаем перемещения заявителей программы. <...> Мы продолжим изучать ситуацию на земле", - отметила представитель ведомства. "Да, на самих заявителях лежит ответственность за выезд из Афганистана", - подтвердила она, отвечая на соответствующий вопрос.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений.

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