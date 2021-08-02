Глава МИД Украины пригрозил России "камнями с неба"

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев дождется момента, чтобы "вернуть" Крым и пригрозил России "камнями с неба". Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале "Кисельные берега", опубликованном в понедельник.

"Украина будет ждать удобного момента для возвращения Крыма, как когда-то Франция ждала возвращения Эльзаса и Лотарингии, находящихся под контролем немцев", - сказал Кулеба.

По его мнению, "это только вопрос времени". "Как писали во время аннексии, главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба, - пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени", - заявил Кулеба.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.