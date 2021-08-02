ЕС поддержал решение Польши принять Тимановскую

БРЮССЕЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Евросоюз приветствует решение Польши принять белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель внешнеполитической службы ЕС.

"Евросоюз полностью солидарен со спортсменкой Кристиной Тимановской и поддерживает действия европейских государств, включая Польшу, готовых оказать ей помощь", - заявил он.

Во внешнеполитической службе ЕС заявили, что считают "попытку репатриации белорусской спортсменки еще одним свидетельством жестокости репрессий" в Белоруссии.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление и ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. Она провела ночь в отеле аэропорта. Несколько европейских стран предложили ей убежище, спортсменка находится в посольстве Польши в Токио и получила польскую гуманитарную визу.