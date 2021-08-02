МИД Литвы призвал ЕС ввести санкции против всех участников трафика нелегальной миграции

ВИЛЬНЮС, 2 августа. /ТАСС/. Евросоюз должен ввести санкции против всех участников переброски нелегальных мигрантов из Азии и Африки через Белоруссию в Литву. С таким призывом выступил в понедельник глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

"Похоже на то, что дружественные по отношению к Ираку и Турции дипломатические усилия Литвы результата не дают, поэтому институты ЕС должны предложить пакеты санкций против всех участников нелегального трафика", - сказал он журналистам.

Министр подчеркнул, что наряду с возможным введением санкций Литва должна предпринять серьезные меры по укреплению своей границы с Белоруссией, которая одновременно является внешней границей ЕС. "Тотальная охрана границы, возможно, станет единственным решением остановки контрабанды людьми", - отметил Ландсбергис.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 832 нелегала. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Путь нелегальных мигрантов в Литву, как правило, начинается в аэропортах Багдада и Стамбула, откуда они вылетают в Минск.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.