В ООН не считают движением в верном направлении решение отложить выборы в Мьянме

ООН, 2 августа. /ТАСС/. Решение военных в Мьянме отложить проведение выборов до второй половины 2023 года не является движением в верном направлении. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Это не движение в верном направлении. Это уводит нас дальше от того, к чему мы призываем, призывают государства ООН: возвращению к демократическому правлению, освобождению заключенных, прекращению насилия", - сказал он, комментируя решение военных.

Главком Вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн 1 августа выступил с телевизионным обращением, в котором заявил, что в стране планируется провести новые всеобщие выборы во второй половине 2023 года. До их проведения в Мьянме будет сформировано временное правительство, которое возглавит сам старший генерал Мин Аун Хлайн.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.