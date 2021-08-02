Литва построит на границе с Белоруссией четырехметровую стену с колючей проволокой

ВИЛЬНЮС, 2 августа. /ТАСС/. Граница Литвы с Белоруссией, которая одновременно является внешней границей Евросоюза, будет защищена стеной высотой четыре метра с колючей проволокой особого профиля поверху. О таком плане строительства заграждения сообщил в понедельник журналистам заместитель начальника Службы охраны госграницы при МВД Литвы Видас Мачайтис.

"Участок границы протяженностью 508 км планируется закрыть четырехметровой стеной из металлической сварной стержневой сетки, поверху которой будет натянута концертина", - сказал он. Общая протяженность литовско-белорусской границы составляет около 680 км.

Концертина - используемая военными колючая проволока с острыми, как бритва, лезвиями. Считается, что преодолеть такое заграждение без спецсредств невозможно, нужны ножницы, кусачки или взрывчатые вещества для его разрушения. Как отметил представитель погранслужбы, рассматривался вариант постройки каменной стены, но от него отказались из-за особенностей грунта на линии границы.

По предварительным подсчетам пограничного ведомства, задуманное инженерное сооружение обойдется в €152,5 млн. "В зависимости от финансирования строительные работы могут продлиться от года до двух лет", - сказал Мачайтис.

Вильнюс хотел бы получить средства на этот проект от ЕС. Однако, как отметила в понедельник находившаяся в Литве с визитом еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, Брюссель не практикует финансирование подобных проектов.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 832 нелегала из Азии и Африки, проникших на территорию Литвы из Белоруссии. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.