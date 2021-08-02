В ООН в связи с инцидентом с Тимановской подчеркнули важность права обратиться за убежищем

ООН, 2 августа. /ТАСС/. Каждый человек имеет право обратиться за убежищем и получить его, а попытки силой вернуть кого-то на родину недопустимы. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской.

"Важно, чтобы каждый, кто намерен просить о защите, о статусе беженца, имел такую возможность, - сказал он. - Мы не можем публично говорить о конкретных случаях, как, однако, я знаю из сообщений прессы, японские власти сделали все, чтобы защитить ее. Никого нельзя заставлять возвращаться домой под угрозой силы".

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил 1 августа, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. Она провела ночь в отеле аэропорта. Несколько европейских стран предложили ей убежище, спортсменка находится в посольстве Польши в Токио и получила польскую гуманитарную визу.