МИД Молдавии попросит правительство отозвать с должности посла в России

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии представит новому правительству проект постановления об отзыве с должности посла республики в РФ Владимира Головатюка. Об этом ТАСС сообщил в понедельник руководитель пресс-службы ведомства Даниэл Водэ.

"По процедуре, установленной в законе о дипломатической службе, предложение об отзыве посла министр выдвигает правительству. Затем уже кабинет министров предлагает президенту отозвать главу дипмиссии. В этих обстоятельствах МИДЕИ разработало проект постановления правительства, касающийся отзыва Головатюка с должности посла, который будет представлен новому кабинету", - сказал он, уточнив, что это касается лишь аспектов работы посла, но не отношений между двумя странами.

Ранее Головатюк был вызван в Кишинев для консультаций, касающихся работы представительства, после чего в СМИ появилась информация о скандале, связанном с сексуальными домогательствами в отношении одной из сотрудниц посольства. В МИДЕИ эту информацию не комментировали, сам посол также отказался говорить с журналистами на эту тему.

Головатюк был назначен на должность посла в 2020 году указом тогдашнего президента страны Игоря Додона. Позже бывший глава государства заявил, что отзыв главы дипмиссии связан с новой кадровой политикой победившей на выборах проевропейской Партии действия и солидарности, поддерживающей президента Майю Санду.

Как сообщили молдавские СМИ, в новом правительстве, которое в конце недели представит на утверждение парламента выдвинутая президентом кандидат в премьеры Наталья Гаврилица, уже обсуждается кандидатура нового посла в РФ.