Блинкен: "Талибан" не получит признания в мире, если будет пытаться взять власть силой

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) не получит международного признания и не добьется снятия санкций, если попытается взять власть в Афганистане силой. Об этом заявил в понедельник журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы видели сообщения о зверствах со стороны "Талибана" в районах, где они наступают. Эти сообщения вызывают глубокое беспокойство и полностью неприемлемы, - сказал он. - "Талибан" неоднократно заявлял, что они стремятся в будущем получить международное признание, международную поддержку. Они хотят, чтобы их лидеры могли свободно ездить по миру, они хотят снятия санкций. Но ничего из этого не будет возможно, если "Талибан" будут стремиться взять страну силой и будет совершать зверства".