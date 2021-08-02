Новый состав парламента Армении провел первое заседание

ЕРЕВАН, 2 августа. /ТАСС/. Парламент Армении нового созыва, избранный на внеочередных выборах 20 июня, провел свое первое заседание. Из семи запланированных пунктов повестки удалось реализовать только две - избрать счетную комиссию и выбрать спикера. Им стал член партии гражданский договор Ален Симонян, который в Национальном собрании предыдущего созыва занимал пост вице-спикера.

Первая сессия прошла со скандалом

Заседание парламента открыл самый старший член Национального собрания Князь Гасанов. Поприветствовав новоизбранных депутатов, он провел перекличку, в ходе которой двух депутатов от оппозиции в зале не оказалось, так как они находятся под арестом. Оппозиционные блоки "Армения" и "Честь имею", лидерами которых де-факто являются бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, призвали коллег сделать так, чтобы первое заседание прошло в полном составе, так как находящиеся под стражей депутаты пользуются депутатской неприкосновенностью.

После незапланированного перерыва, во время которого не удалось решить вопрос с арестованными депутатами, фракции представили своих кандидатов на пост спикера парламента. Оппозиционные политические силы выдвинули на место председателя парламента бывшего мэра города Мегри Сюникской области Мхитара Закаряна и экс-мэра города Сисиан Сюникской области Артура Саркисяна. Именно они находятся под арестом. Оппозиция потребовала присутствия кандидатов в зале заседания. Парламентское большинство их не поддержало. В знак протеста обе фракции покинули заседание.

Спикером парламента стал Ален Симонян

Выборы спикера парламента прошли на безальтернативной основе, так как оппозиционные фракции не приняли участия в голосовании. 71 голосом - именно столько мандатов получила партия "Гражданский договор" - спикером парламента был избран Ален Симонян, который в Национальном собрании предыдущего созыва занимал должность заместителя председателя законодательного органа.

Во время своего выступления в качестве кандидата на пост Симонян отметил, что власть и оппозиция должны оставить вражду и отойти от взаимных оскорблений. После объявления результатов тайного голосования Симонян, заняв кресло председателя, поблагодарил за доверие и объявил дату и время следующего заседания: "Коллеги, следующее заседание состоится во вторник, 3 августа, в 10 часов утра".

Парламент отражает реалии общества

В новом парламенте ожидается жесткое противостояние, так как в его стенах столкнулись непримиримые силы, считает политолог Александр Искандарян. Уличная борьба перенесется в зал заседаний Нацсобрания.

"Новый парламент будет более репрезентативный, чем старый. Он будет больше представлять настроение общества, которое расколото. Часть населения резко выступает против существующей власти, другая часть отвергает оппозицию, которую в Армении называют "старым режимом". Предыдущий парламент не отражал существующих в обществе настроений, так как все три партии поддержали революцию", - считает Искандарян. Он отметил, что ситуация в парламенте сложилась абсолютно новая, так как оппозиционные силы, представленные здесь, крайне радикальны.

"Оппозиция будет лишена возможности влиять на принятие решений, так как у "Гражданского договора" абсолютное большинство, но они принесут в парламент то противостояние, которое реально есть на улице", - сказал политолог.

Формирование правительства

В понедельник также начало формироваться новое правительство. Фракция "Гражданский договор", как и ожидалось, выдвинула на пост премьер-министра своего лидера Никола Пашиняна. Вслед за этим президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна на должность главы кабмина.

В течение дня Пашинян предложил несколько кандидатур на министерские посты. Также назначен один из вице-премьеров. Им стал бывший министр регионального управления и инфраструктур Сурен Папикян. Кресло министра обороны занял Аршак Карапетян. Формирование правительства продолжится во вторник, в частности, будут названы руководители внешнеполитического ведомства и полиции Армении.