Погранслужба Литвы ужесточит заслон от нелегальной миграции на границе с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 2 августа. /ТАСС/. Более широкие полномочия при применении мер к нелегальным мигрантам из стран Азии и Африки, проникающим с территории Белоруссии, предоставлены Службе охраны государственной границы при МВД Литвы. Об этом министр внутренних дел балтийской республики Агне Билотайте сообщила в понедельник в эфире телевидения LRT.

"Соответствующим инстанциям решением правительства предоставлены все полномочия, чтобы не допускать незаконного проникновения в страну нелегальных мигрантов", - сказала глава МВД. Она утвердительно ответила на вопрос, вправе ли сотрудники пограничной охраны не пропускать таких лиц через границу и выдворять нелегалов с территории Литвы. "Наши должностные лица смогут применять для этого все законные и адекватные меры", - сказала Билотайте.

Путь нелегальных мигрантов, как правило, начинается в аэропортах Багдада и Стамбула, откуда они вылетают в Минск. "Мы видим, что этот процесс хорошо организован с использованием туристических фирм и визовой политики. Он поощряется так, чтобы поток нелегальных мигрантов был еще больше", - утверждала глава МВД.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 832 нелегала. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.