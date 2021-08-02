Премьер Чехии предложил парламенту высказаться о продлении полномочий главы контрразведки

ПРАГА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил партиям, представленным в парламенте, высказаться по вопросу продления на пять лет срока полномочий директора Службы безопасности и информации страны (контрразведки) Михала Коуделки. Об этом глава правительства сообщил журналистам в понедельник после встречи с президентом республики Милошем Земаном.

Срок полномочий директора контрразведки истекает 15 августа. Премьер адресовал свой запрос членам профильного комитета по вопросам безопасности Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии.

"Я попрошу собраться комитет по вопросам безопасности Палаты депутатов, чтобы политические партии на заседании выразили свое отношение [к продлению мандата Коуделки]", - сказал Бабиш. Он допустил возможность смены директора контрразведки страны в случае отсутствия консенсуса по вопросу продления полномочий Коуделки. Назначение может состояться после парламентских выборов в Чехии, запланированных на 8-9 октября.

Премьер сообщил, что на встрече с президентом Земаном речь шла о подготовке к парламентским выборам, борьбе с коронавирусом и ходе вакцинации жителей Чехии.