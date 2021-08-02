Госдеп изучит варианты ответа на запрет найма местных сотрудников в посольстве в России

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут изучать подходящие варианты действий в ответ на запрет нанимать на работу в американские диппредставительства в России граждан РФ и третьих стран. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы сожалеем о том решении, которое приняла Российская Федерация", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Конечно же, мы будем продолжать оценивать, какой для нас может быть подходящий ответ", - добавил представитель Госдепартамента.

При этом Прайс заверил, что деятельность самого посольства в Москве не остановится. "Конечно же, наше посольство в Москве остается открытым", - подчеркнул Прайс. Он напомнил при этом, что консульские услуги временно не оказываются в американских консульствах в Екатеринбурге и Владивостоке.

С 1 августа посольство США в России продолжит работу в минимальном за пять лет составе - 120 сотрудников. Это произошло вследствие вступления в силу введенных российскими властями ограничений на наем диппредставительством граждан России и третьих стран в ответ на объявленные Вашингтоном в апреле антироссийские санкции. Тогда американская сторона в очередной раз выслала 10 российских дипломатов, заявив, что они якобы связаны с разведывательными службами РФ.