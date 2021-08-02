Правящая коалиция Эстонии одобрила кандидатуру главы Академии наук на пост президента

ТАЛЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Партии правящей коалиции Эстонии в понедельник одобрили кандидатуру ученого в области прикладной математики Тармо Соомере, возглавляющего Академию наук, на пост президента балтийской республики. Об этом сообщил портал Эстонского телевидения и радио.

Представители парламентских фракций Центристской партии и Партии реформ, входящих в правящую коалицию Эстонии, встретились с Соомере, чтобы обсудить вопрос его выдвижения в качестве официального кандидата в президенты республики. "Очень ясно было видно, что Тармо Соомере является командным игроком, он представляет политику государства, а не одного человека. Это вытекает из нескольких его ответов", - указал после встречи глава фракции Партии реформ Март Вырклаэв.

"За нашу партию могу сказать, что на нас Тармо Соомере произвел хорошее впечатление, доверие к нему возросло. Но достаточно ли этого, чтобы обеспечить 68 голосов - вопрос открытый", - подчеркнул председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд.

Сам Соомере отметил профессиональный подход политиков обеих фракций. "Эстонские политики очень профессиональны. Под профессиональностью я подразумеваю и исключительную вежливость", - сказал он.

Очередные выборы президента Эстонии должны пройти в период с 10 августа по 29 сентября. Сначала главу государства попытается избрать парламент. Если ему это не удастся, будет созвана коллегия выборщиков, в которую входят 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента).

В настоящее время президентом Эстонии является Керсти Кальюлайд, которая была избрана на этот пост в 2016 году.