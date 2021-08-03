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CNBC: сторонники Трампа потратили $7,9 млн на попытки оспорить итоги выборов

Большая часть средств была израсходована на судебные разбирательства, которые касались итогов президентских выборов, отмечает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Политические комитеты, выступающие в поддержку предыдущего президента США Дональда Трампа, израсходовали с начала года суммарно около $7,9 млн долларов на оказание ему поддержки в попытках оспорить итоги выборов, а также на его защиту в рамках процедуры импичмента. Такие оценки привел в понедельник телеканал CNBC.

Как он отмечает, об этом свидетельствуют документы, направленные в Федеральную избирательную комиссию США четырьмя политическими комитетами. Они предоставили указанную сумму в первой половине текущего года. Большая ее часть была израсходована на судебные разбирательства, которые касались итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов.

Трамп и другие республиканцы заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января состоялась инаугурация демократа Джо Байдена.

Часть средств была направлена политическими комитетами на оплату услуг юристов, которые представляли интересы Трампа в рамках процедуры импичмента. Поводом для него послужило то, что 6 января сторонники Трампа, являвшегося в то время президентом, собрались в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку. Позже они ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов выборов. В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. В итоге Сенат Конгресса США оправдал республиканца.

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на поступившие в Федеральную избирательную комиссию США документы, что сам Трамп направил на оплату услуг юристов $680 тыс. из средств, которые получил ранее в качестве пожертвований на ведение предвыборной гонки.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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