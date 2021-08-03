В Белом доме заявили, что в США не будут вводить локдаун из-за штамма "дельта"

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не намерена вновь вводить локдаун в стране из-за распространения штамма нового коронавируса "дельта". Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ей задали вопрос о возможности введения в стране таких же жестких мер борьбы с распространением инфекции, как весной прошлого года. "Мы ясно дали понять, что не собираемся возвращаться к прекращению деятельности, как в марте 2020 года. Мы не будем снова приостанавливать экономику. Мы добились слишком большого прогресса <...> на экономическом фронте", - отметила пресс-секретарь. Она заверила, что американские власти, как и заявлял ранее президент США Джо Байден, "будут основываться на научных принципах и рекомендациях экспертов в области здравоохранения".

Необходимость введения обязательной вакцинации в стране на федеральном уровне "не обсуждается", продолжала Псаки, уточнив, что работодатели имеют право по своему усмотрению требовать от сотрудников прививаться. Ее также спросили, подает ли бывший президент США Барак Обама дурной пример, отмечая на этой неделе свое 60-летие с участием сотен человек. "Мы, безусловно, советуем всем следовать рекомендациям специалистов сферы здравоохранения. Как я знаю, экс-президент [Обама] является убежденным сторонником вакцинации, следуя рекомендациям экспертов в сфере здравоохранения", - ответила пресс-секретарь Белого дома.

Байден, занимавший пост вице-президента в администрации Обамы, воздержится от участия в мероприятиях по случаю дня рождения бывшего главы государства, сообщили ранее в Белом доме.

Пресс-секретаря попросили прокомментировать положительный результат теста на коронавирус у 66-летнего влиятельного сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина), который ранее сделал прививку. "Мы желаем ему крепкого здоровья", - ответила Псаки, указав, что такого рода случаи заражения "встречаются редко и протекают в легкой форме".

Ситуация с коронавирусом в стране

По состоянию дел на понедельник 70% взрослого населения США сделали хотя бы одну из двух необходимых прививок от коронавируса. В Белом доме надеялись достичь этого результата ко Дню независимости 4 июля.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 35 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 613 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В последнее время большинство новых случаев заболевания приходится на штамм "дельта".