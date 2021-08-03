Помощник Байдена по нацбезопасности посетит Бразилию и Аргентину

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на этой неделе отправится с визитом в Бразилию и Аргентину. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Белого дома.

"В ходе своей первой поездки в регион Салливан встретится с руководством главных союзников [США] вне НАТО в регионе Северной и Южной Америки", - отмечается в тексте.

В обеих странах Салливан намерен обсудить способы усиления стратегического сотрудничества, а также борьбу с пандемией, подчеркивается в документе.