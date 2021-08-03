МИД Абхазии считает несостоятельными требования Грузии к РФ отменить признание республики

СУХУМ, 3 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Абхазии назвало несостоятельными требования Грузии к России об отмене признания независимости Абхазии и ее "деоккупации". Об этом говорится в комментарии МИД республики, опубликованном в понедельник вечером.

2 августа парламент Грузии принял проект документа, где осуждается "оккупация регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона, осуществляемая Россией".

В принятом проекте резолюции правительство Грузии, как сообщают местные СМИ, "призывает Российскую Федерацию к деоккупации Абхазии и Цхинвальского региона, к отмене незаконного признания независимости, а также к прекращению насилия по этническому признаку и к конструктивному участию в Женевских международных дискуссиях".

"МИД Абхазии рассматривает обсуждаемый в парламенте Грузии проект резолюции "по деоккупации и мирному урегулированию российско-грузинского конфликта" как совершенно оторванный от реальности и искажающий причины абхазо-грузинских противоречий. Усилия грузинских властей представить абхазо-грузинский конфликт как российско-грузинский не имеют никакого оправдания и по сути являются лишь попытками уйти от ответственности, сняв с себя бремя своих преступлений. <…> В этом контексте становится очевидной и несостоятельность требований Грузии к России об отмене признания независимости Абхазии и ее "деоккупации". Решение Российской Федерации о признании Республики Абхазия и установлении с ней дипломатических отношений соответствует международному праву и не затрагивает интересов других участников международного общения", - говорится в комментарии.

Комментарием грузинской стороны ТАСС пока не располагает.