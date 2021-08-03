Помощник Байдена обсудил с коллегой из Израиля обстановку на Ближнем Востоке

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поздравил своего израильского коллегу Эяля Хулату с назначением на должность советника по национальной безопасности кабмина и руководителя Совета по национальной безопасности еврейского государства. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Белого дома. В нем отмечается, что стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке и сотрудничество США и Израиля в сфере безопасности.

"Салливан поздравил Хулату с новой должностью и подчеркнул, что он надеется на совместную работу по укреплению всех аспектов партнерства США и Израиля", - отмечается в тексте. Салливан и Хулата обсудили "нормализацию отношений между Израилем и странами арабского и мусульманского мира", а также стратегические вызовы и угрозы на Ближнем Востоке, включая Иран.

Салливан и Хулата также обсудили предстоящий визит в Вашингтон премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, и помощник президента США передал, что Джо Байден "с нетерпением ожидает теплого приема премьер-министра Беннета в Белом доме в ближайшее время".

Визит нового израильского премьера может стать его первой зарубежной поездкой с момента назначения на этот пост. Беннет 13 июня принес присягу в качестве 13-го премьера Израиля. Он пришел на место Биньямина Нетаньяху, который бессменно занимал пост премьера 12 лет, а теперь перешел в оппозицию.