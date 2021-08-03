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В МВБ США сообщили, что власти страны потребуют от подрядчиков укрепить защиту от хакеров

Министерство активизирует обмен информацией для противодействия хакерам, атакующим американские компании, подчеркнул глава ведомства Алехандро Майоркас

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Власти США в свете недавних кибератак с применением вирусов-вымогателей будут предписывать компаниям-подрядчикам американских ведомств тщательнее защищать свои компьютерные системы от взлома. Об этом сообщил в понедельник министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в эфире телеканала MSNBC.

Главе ведомства был задан вопрос о том, следует ли требовать от компаний, являющихся операторами важных объектов инфраструктуры, более тщательно защищаться от хакеров и активнее взаимодействовать с Министерством внутренней безопасности (МВБ) США. "Мы уже предпринимаем шаги в этом направлении, - ответил Майоркас. - Мы обязываем подрядчиков федеральных властей принимать определенные меры в сфере кибербезопасности".

Министр констатировал, что Управление по безопасности на транспорте, входящее в структуру МВБ, после кибератаки на американскую компанию Colonial Pipeline подготовило ряд "требований для операторов трубопроводов, чтобы повысить стандарты в сфере кибергигиены".

МВБ активизирует обмен информацией для противодействия хакерам, атакующим американские компании, сообщил Майоркас. Как он пояснил, частным предприятиям в США в случае диверсии со стороны киберпреступников следует немедленно оповещать МВБ. По словам Майоркаса, в этом случае министерство "распространит информацию по стране, чтобы аналогичные атаки не увенчались успехом".

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая хакеры взломали системы трубопроводной компании Colonial Pipeline. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

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