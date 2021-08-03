Трюдо прислал Байдену копченого мяса по-монреальски после победы клуба США в Кубке Стэнли

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прислал в подарок президенту США Джо Байдену копченого мяса по-монреальски после победы американского клуба "Тампа" в финале Кубка Стэнли клубов Национальной хоккейной лиги над канадским "Монреалем".

В июне Трюдо в Twitter предложил Байдену заключить пари на победу в финале Кубка Стэнли. Американский президент дал согласие в той же социальной сети. Премьер-министр и президент тогда не уточняли, на что они поспорили.

В понедельник пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден провел телефонный разговор с Трюдо, "чтобы поблагодарить его за подаренное копченое мясо по-монреальски, которое было отправлено в качестве поздравления" в честь победы "Тампы" над "Монреалем" в финале Кубка Стэнли.

Лидеры двух стран обсудили и деловые вопросы: в частности, "двустороннее экономическое сотрудничество" и укрепление "конкурентоспособности экономик США и Канады". Кроме того, они затронули тему задержания в 2018 году двух канадских граждан властями Китая, которое Оттава считает незаконным и политически мотивированным.