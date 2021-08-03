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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили, что украинские силовики четыре раза за сутки нарушили режим тишины

Обстрелу подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

ТАСС, 3 августа. Вооруженные силы Украины четыре раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности подразделений Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило во вторник агентство Луганскинформцентр со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрелу подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново, села Желобок и поселка Молодежное. Огонь велся из станковых, автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

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