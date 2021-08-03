ЕСПЧ открыл производство по жалобе Медведчука на украинские власти

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство по жалобе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука на незаконные действия украинской власти, в рамках которой политик обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного дела. Об этом во вторник сообщил депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, опубликовав в своем Telegram-канале ​​​​​​​ официальное письмо ЕСПЧ об открытии производства по иску Медведчука к Украине.

"Как видите, дело о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства", - отметил Кузьмин. Он предположил, что "Европейский суд рассмотрит дело Медведчука раньше украинского (поданного Россией - прим. ТАСС), а решение в его пользу может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента".

Медведчук в середине июня обжаловал в ЕСПЧ незаконные действия украинской власти. Он обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

По мнению Кузьмина, решение ЕСПЧ будет положительным.

Обвинения в адрес Медведчука

11 мая правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы.

Сам политик назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля, затем продлил его на два месяца - до 7 сентября. Сам политик заявил, что такое решение основано на нарушении закона. В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвали постановление результатом давления на суд.

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в статью 80 Конституции Украины, в соответствии с которыми народные депутаты утратили неприкосновенность. С этого момента для задержания, ареста или привлечения депутата к уголовной ответственности не требуется согласие Верховной рады. Ходатайства о разрешении на задержание, мере пресечения (содержание под стражей или домашний арест) и проведении следственных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.