Погранслужба Литвы выдворила в Белоруссию несколько десятков нелегальных мигрантов

ВИЛЬНЮС, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники Службы охраны государственной границы при МВД Литвы не допустили проникновения в страну нескольких групп нелегальных мигрантов и выдворили их в Белоруссию, откуда те пытались попасть в Литву. Об этом во вторник в эфире национального радио LRT сообщил замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

"В Швенчёнском, Шальчининкском и Игналинском районах были задержаны при попытке перейти границу и выдворены в Белоруссию несколько десятков человек", - сказал он.

Во вторник правительство Литвы протокольным решением предоставило соответствующим инстанциям все полномочия, чтобы не допускать незаконного проникновения в страну нелегальных мигрантов. Поясняя это, глава МВД Агне Билотайте утвердительно ответила на вопрос, вправе ли сотрудники пограничной охраны не пропускать таких лиц через границу и выдворять нелегалов с территории Литвы. "Наши должностные лица смогут применять для этого все законные и адекватные меры", - сказала она. Тем не менее за последние сутки наряду с выдворенными мигрантами в страну проникли 185 нелегалов.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.