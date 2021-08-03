Филиппины восстановили договор о присутствии военных США за поставку вакцин

БАНГКОК, 3 августа. /ТАСС/. Власти Филиппин восстановили действие договора с Соединенными Штатами о размещении американских войск на своей территории в благодарность за поставки вакцин от коронавируса. Об этом заявил президент Филиппин Родриго Дутерте, слова которого приводит во вторник газета Manila Bulletin.

"Давайте поблагодарим США за это [поставку вакцин от коронавируса], я дал им кое-что в качестве уступки. Я рассматриваю восстановление соглашения об иностранных силах как благодарность за это", - сказал Дутерте.

Он сообщил, что лично поедет в аэропорт встречать новую партию препарата американской компании Moderna.

11 февраля Филиппины объявили США о прекращении двустороннего военного соглашения, которое действовало с 1998 года. Этот документ позволял пребывать американским военным на территории Филиппин, а также регламентировал порядок совместных учений. В конце июля министры обороны Филиппин и США заявили о восстановлении данного договора.

В стране одобрено использование российской вакцины "Спутник V", а также препаратов от компаний Sinovac, AstraZeneca, Pfizer и Moderna.