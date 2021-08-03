На Украине заявили, что у страны нет средств на ежегодное проведение "Крымской платформы"

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Украина из-за нехватки средств не сможет ежегодно проводить встречи "Крымской платформы", первое мероприятие в рамках которой запланировано на 23 августа в Киеве, и будет искать возможность перенести формат этого собрания под эгиду ООН. Об этом во вторник сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Президент [Украины Владимир Зеленский] очень хочет, чтобы этот формат был ежегодным. Ясно, что такого ресурса, такого уровня и масштаба мероприятия делать ежегодно не представляется возможным. Но мы будем думать, как и куда "парковать" "Крымскую платформу". Возможно, это будет высокий сегмент в рамках ООН ежегодно в сентябре, ГА ООН. Поэтому будем думать над форматами", - сказала Джапарова в комментарии агентству УНН.

По ее словам, работа в рамках "Крымской платформы" будет усилена на дипломатическом уровне. Она добавила, что "Крымская платформа" уже работает на национальном уровне, поскольку ее задачи отражены в стратегии внешнеполитической деятельности Украины, в законе о коренных народах. "Сейчас активно готовят фронт-офис постоянного представителя президента Украины в Крыму, потому что президент хочет показать участникам саммита, как будет выглядеть фронт-офис "Крымской платформы", который будет координировать национальную политику. Есть очень много таких задач", - сказала Джапарова.

Она не стала уточнять, в какую сумму обойдется проведение этого мероприятия. "Мы до сих пор в процессе, поскольку финансирование всех мероприятий будет идти через МКИП [министерство культуры и информационной политики]. Мы сейчас в процессе запуска всех возможных процедур", - отметила первый замглавы МИД.

Создание "Крымской платформы" инициировал Зеленский для координации усилий на международном уровне с целью возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Работа площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа. Планируется, что она будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, руководителей МИД, парламентариев, в формате экспертной сети. В украинском внешнеполитическом ведомстве ранее обещали озвучить состав участников ближе к мероприятию. В понедельник Зеленский сообщил, что об участии во встрече заявили уже 29 государств. В Киеве рассчитывают, что по итогам будет принята совместная декларация.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.