Белоруссия пригласила Казахстан участвовать в учениях "Запад-2021"

МИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Белоруссия пригласила военнослужащих Казахстана принять участие в совместных с Россией учениях "Запад-2021", которые пройдут в сентябре. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики по итогам встречи главы ведомства генерал-лейтенанта Виктора Хренина с первым заместителем министра обороны Казахстана - начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Муратом Бектановым.

"В ходе встречи генерал-лейтенант Виктор Хренин отметил единство взглядов на вызовы и угрозы в Восточноевропейском и Центральноазиатском регионах коллективной безопасности, дал высокую оценку уровню военного сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь и пригласил казахстанский контингент для участия в учениях "Запад-2021", - отметили в белорусском оборонном ведомстве.