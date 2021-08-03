Умер министр обороны Танзании

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Министр обороны и национальной службы Танзании Элиас Квандиква умер в возрасте 55 лет. Об этом сообщила во вторник администрация президента Танзании.

"Страна потеряла деятеля, который внес большой вклад в работу государства", - сообщает Анатолийское агентство. Причина смерти главы Минобороны и депутата парламента не раскрывается.

В свою очередь танзанийская газета The Citizen передала, что Квандиква умер 2 августа во время прохождения курса лечения в крупнейшем городе страны Дар-эс-Саламе.