Депутат Латвии призвал разрешить применять оружие на границе с Белоруссией из-за нелегалов

РИГА, 3 августа. /ТАСС/. Государственная служба пограничной охраны Латвии должна получить четкие полномочия по применению оружия на границе с Белоруссией, чтобы предотвратить возможный поток нелегальных мигрантов в республику. Такое мнение во вторник высказал депутат Сейма (парламент) от входящего в правящую коалицию национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" Янис Домбрава.

"Использование оружия вполне обоснованно. Если большое количество людей неизвестного происхождения въезжает из не очень дружелюбной к нам страны, пограничники не обязаны пытаться анализировать, являются ли те террористами, представителями каких-то национальных спецслужб или экономическими мигрантами. Задача пограничников - защищать наши границы", - сказал он в интервью местной газете NRA. "Мы должны понимать, что эти беженцы из Белоруссии - люди, которые заплатили огромные суммы контрабандистам", - отметил он.

По словам Домбравы, парламентская фракция национального блока проведет во вторник встречу с министром внутренних дел Латвии Марией Голубевой, чтобы обсудить ситуацию на латвийско-белорусской границе. "Мы ожидаем конкретных действий относительно того, как можно очень быстро - примерно за неделю - укрепить границу на физическом уровне. Теоретически у нас есть технические возможности решить эту проблему, чтобы остановить незаконное пересечение границы. Мы также хотим поговорить не только о задержании этих лиц, но и о предоставлении пограничникам четких полномочий пресекать любой незаконный въезд в нашу страну", - указал он.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Погранохрана Латвии в начале июля обратилась к вооруженным силам и министерству обороны за помощью в подготовке к возможному наплыву нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. На усиление охраны на восточной границе из-за мигрантов 12 июля уже были направлены 24 ополченца. Всего погранохрана просила направить 50 военнослужащих и ополченцев.

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад заявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в €27,6 млн.