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СМИ: госкомитет нацбезопасности Киргизии задержал экс-премьера Сариева

БИШКЕК, 3 августа. /ТАСС/. Следственная группа Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержала бывшего премьер-министра Темира Сариева по делу о золоторудном месторождении "Кумтор". Об этом во вторник сообщило агентство "Кабар" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает агентство, "следствием установлено, что Сариев, будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника "Кумтор" на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб".

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Киргизия
Пандемия COVID-19
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