Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется "Спутник V"

БРЮССЕЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия признала электронные цифровые сертификаты вакцинации Сан-Марино, где широко используется российская вакцина "Спутник V", и Ватикана. Согласно полученному ТАСС во вторник заявлению Еврокомиссии, решение об эквивалентности ковид-сертификатов Евросоюза и этих двух не входящих в Евросоюз государств было принято 2 августа.

"2 августа Еврокомиссия утвердила решения, обеспечивающие, что ковид-сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому ковид-сертификату, - говорится в документе. - На практике это означает, что владельцы этих сертификатов смогут их использовать на тех же условиях, что и владельцы сертификатов ЕС".

Поставки в Сан-Марино "Спутника V" началось в феврале 2021 года, большая часть населения этой республики привита двумя дозами российской вакцины, которая до настоящего времени была не признана в ЕС.