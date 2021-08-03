Соратник Вучича подал против него иск с обвинениями в связях с мафией

БЕЛГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Один из ближайших соратников президента Сербии Александара Вучича, его заместитель в правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич подал иск о возбуждении уголовного дела против лидера республики по обвинению в связях с мафией. Как заявил журналистам Вучевич, иск подан для того, чтобы доказать невиновность сербского лидера.

"Я подал иск против [президента] Александара Вучича и [главы МВД] Александара Вулина. Иск составлен таким образом, чтобы расследовать, существовали ли связи руководства государства с кланом Беливука. Доказательства, которые мы приложили, очень ясны, мы перечислили все СМИ, которые об этом писали. Я верю в систему правосудия нашего государства, таким образом откроется все о мафиозном клане Беливука-Мильковича <...>, пусть выясняются все обстоятельства, пусть прокуратура выяснит, кто что делал", - заявил Вучевич.

Ранее один из арестованных главарей преступной группировки футбольных болельщиков Велько Беливук по кличке Воля-Неволя на допросе утверждал, что якобы многократно вступал в контакт с руководством республики и даже получал задания от президента. Утечку протокола допроса распространил ряд западных изданий в Сербии, а также портал в Хорватии. С обвинениями против президента Вучича выступил один из лидеров сербской оппозиции, экс-мэр столицы олигарх Драган Джилас.

В ответ Вучич выразил готовность дать любые показания и пройти проверку на полиграфе. Он заявил, что подаст в суд сам на себя, чтобы доказать свою полную непричастность к контактам с мафией.

"Для меня невероятна история, когда все знают, что эта криминальная группа, появившаяся и организованная в Черногории, устроила самые ужасные преступления в современной сербской истории. При этом СМИ ведут кампанию, обвиняя [нас] в связях с этими людьми, и вы днями это слушаете, пять дней слушаете гнусную ложь. И говорите, хорошо, нет проблем, коллеги-адвокаты и сотрудники подадут иск против нас самих, и тогда нас будет вынуждена допросить прокуратура. А я готов пройти допрос на полиграфе, чтобы было видно, солгал ли я хоть одно слово, уверен, что на это готов и господин Вулин", - заявил Вучич.

Он еще раз поблагодарил сотрудников МВД и спецслужб за блестяще проведенную операцию по задержанию мафиозной группировки.

Борьба с мафией и покушение

20 октября 2020 года после ряда громких заказных убийств в Сербии президент Александар Вучич в специальном обращении к нации объявил войну мафии. Он подчеркнул, что криминалу "не удастся победить государство".

4 февраля сотрудники правоохранительных органов Сербии задержали 17 членов организованной преступной группы в ходе спецоперации в Белграде. Сообщалось, что ОПГ маскировалась под группировки футбольных болельщиков, поэтому обыски и задержания также прошли на стадионах "Райко Митич" (домашняя арена клуба "Црвена звезда") и "Партизан". По данным МВД Сербии, в квартирах, принадлежащих членам группировки, были обнаружены значительные арсеналы, включая снайперские винтовки и пулеметы с бронебойными патронами. Задержанные обвинялись в жестоких убийствах, вымогательстве, похищениях, торговле наркотиками, а также в подготовке покушения на некое высокопоставленное лицо.

Позднее полиция Сербии сообщила, что располагает оперативными данными о том, что на президента страны готовилось покушение. Кроме того, глава МВД Сербии Александар Вулин сообщил, что лидера страны прослушивали высшие чины МВД, задокументировано свыше 1,5 тыс. таких записей. Он также высказал опасение, что задержанные представители мафии находились в сговоре с представителями МВД, что предстоит доказать или опровергнуть в рамках уголовного дела.

В интервью ТАСС глава МВД Александар Вулин сообщил, что при расследовании дела о прослушке Вучича и попытке организации покушения на него был обнаружен иностранный след.

В новость внесены изменения (13:15 мск) - добавлена цитата президента Сербии