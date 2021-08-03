Зеленский назвал Крым "своей землей" и вновь пообещал вернуть полуостров Украине

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крым своей землей и пообещал, что полуостров никогда не будет "русской территорией". С таким заявлением он выступил во вторник в интервью украинскому государственному телеканалу " Дом ", вещающему на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым.

"Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. <...> Это никогда не будет русская территория. Просто никогда. <...> Люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым так, как мы", - заявил Зеленский на русском языке, вспомнив свою туристическую молодость в Крыму. "Рапаны с песчинками, походы на Ай-Петри с палатками, прыжки с 13-метровой скалы в море, чтобы удивить будущую супругу. Поэтому возвращение [Крыма Украине] - это вопрос времени", - заключил он.

23 августа в Киеве состоится первый саммит "Крымской платформы", инициированный Зеленским. По его словам, это будет беспрецедентное для Украины международное событие, в котором дали согласие участвовать уже 29 стран. Создание "Крымской платформы" Зеленский инициировал для координации усилий на международном уровне с целью возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Работа площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа. Планируется, что она будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, руководителей МИД, парламентариев, в формате экспертной сети. В Киеве рассчитывают, что по итогам будет принята совместная декларация.