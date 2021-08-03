Страны АСЕАН решили потратить $10,5 млн на закупку вакцин от коронавируса

ХАНОЙ, 3 августа. /ТАСС/. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) поддержали предложение Вьетнама потратить $10,5 млн на приобретение вакцин от коронавируса. Соответствующую инициативу выдвинул вьетнамский министр иностранных дел Буй Тхань Шон, выступая на прошедшем в онлайн-формате 29-м заседании Координационного совета АСЕАН, сообщила во вторник газета Hanoi Times .

Заседание состоялось в рамках 54-го совещания министров иностранных дел ассоциации. После обсуждения инициативы Вьетнама страны, входящие в региональный блок, согласились потратить часть средств из Фонда реагирования на пандемию для приобретения вакцины и ее равного распределения среди своих граждан. Изначально Вьетнам сформулировал такое предложение на состоявшемся в феврале этого года 6-м заседании рабочей группы Координационного совета АСЕАН по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения.

Согласно предложению Брунея (действующий председатель АСЕАН), для снабжения региона вакциной ассоциация задействует глобальный многосторонний механизм COVAX, который призван содействовать предоставлению странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и к настоящему времени объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С начала этого года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Вьетнама к Брунею.