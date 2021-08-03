В Сан-Марино заявили, что решение о признании "грин-пассов" будет принимать каждая страна

РИМ, 3 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Признание ковид-сертификатов Республики Сан-Марино, где в кампании по вакцинации от коронавируса широко использовалась не одобренная пока в ЕС российская вакцина "Спутник V", остается за каждой отдельной страной. Как пояснил во вторник корреспонденту ТАСС секретарь по вопросам здравоохранения, социальной безопасности и социальной политике Роберто Чаватта, в самое ближайшее время этот вопрос должен быть решен с Италией, внутри территории которой находится республика с населением чуть более 30 тыс. человек.

"Еврокомиссия признала техническое соответствие нашего документа своим стандартам, но не вакцинацию "Спутником V". Тогда как уже целый ряд стран, включая Финляндию, Хорватию, Грецию, признали вакцинированных этим препаратом. Действующий порядок ЕС дает возможность странам-членам признавать ковид-сертификаты о вакцинации не одобренными в ЕС препаратами", - пояснил он.

Чиновник указал, что вопрос о признании сертификата вакцинации Сан-Марино в Италии крайне важный. "Нашим гражданам должно быть гарантировано свободное передвижение. Мы готовы предоставить любые документы как о самой вакцинации, так и о том, что наше население иммунизировано и имеет антитела [к коронавирусу]", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что, согласно первым результатам исследования образцов крови привитых "Спутником" санмаринцев, проводимом в римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, эффективность российского препарата крайне высокая.

Ранее Еврокомиссия объявила о признании эквивалентности ковид-сертификатов Евросоюза не входящих в ЕС республики Сан-Марино и Ватикана. В последнем государстве использовалась вакцина американского концерна Pfizer, разработанная совместно с германской компанией BioNTech. В настоящее время в ЕС сертифицированы четыре западных вакцины, помимо Pfizer: AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna.

Проблемы сертификации

Поставки в Сан-Марино "Спутника V" начались в феврале 2021 года, большая часть население этой республики привита двумя дозами российской вакцины, которая пока не признана в ЕС. Еврокомиссия ранее неоднократно заявляла, что в европейский цифровой ковид-сертификат будут включены только вакцины, сертифицированные для использования в ЕС Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Что касается иных, применяющихся в отдельных странах ЕС вакцин, включая российский "Спутник V", широко использующийся в Венгрии, то страны получат право включать его в свой национальный ковид-сертификат на основании решения собственных санитарных регуляторов. Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца указал, что система ковид-сертификатов опирается на европейскую модель, и вакцинированные "Спутников" пока не могут быть признаны.

С 6 августа в Италии вводится более широкое использование ковид-сертификатов, которые будут необходимы для посещения различных общественных мероприятий, включая культурного характера, ресторанов в закрытых помещениях, спортзалов. В дальнейшем не исключается обязательность этого документа для передвижения на поездах и прочем транспорте. Помимо свидетельства о вакцинации, основанием для получения ковид-сертификата может стать справка о перенесенном заболевании, а также отрицательный результат теста на коронавирус, в том числе сделанный по экспресс-технологии. Однако если сертификат о вакцинации и справка о выздоровлении имеют срок действия девять и шесть месяцев соответственно, тест необходимо обновлять каждые 48 часов. Такая система будет представлять большие сложности для находящихся на территории Италии иностранцев, привитых не признанными в ЕС вакцинами.