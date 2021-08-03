Борис Джонсон встретился в Лондоне со Светланой Тихановской

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Лондоне. Как сообщило во вторник агентство PA, глава британского кабмина в ходе беседы, состоявшейся в его резиденции на Даунинг-стрит, 10, выразил поддержку "гражданскому обществу и демократии в Белоруссии".

"Мы явно на вашей стороне. Мы активно поддерживаем то, что вы делаете. Рад видеть вас, - заявил Джонсон, обращаясь к Тихановской. - Я думаю, что Великобритания была одной из первых стран, которая ввела санкции в связи с похищением [блогера] Романа Протасевича, самолет с которым был развернут в воздухе".

Тем самым британский премьер напомнил об инциденте с экстренной посадкой в аэропорту Минска лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего 23 мая по маршруту Афины - Вильнюс, после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения самолета был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже в белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился один из основателей телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

В свою очередь Тихановская сообщила, что встреча с Джонсоном прошла в "теплой атмосфере". "Важно знать, что одна из наиболее влиятельных стран в мире поддерживает Белоруссию", - сказала она и добавила, что ее и британского премьера объединяют "общие демократические ценности".

На прошлой неделе Тихановская была принята в Белом доме президентом США Джо Байденом. В Вашингтоне она также встретилась с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд и советником Госдепартамента Дереком Шолле, на части встречи также присутствовал госсекретарь Энтони Блинкен. Кроме того, Тихановская отдельно встретилась с помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана властями республики незаконной.