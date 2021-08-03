Оппозиционная партия в Грузии обратилась к Путину за содействием в нормализации отношений

ТБИЛИСИ, 3 августа. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" написала открытое письмо в адрес президента России Владимира Путина, в котором просит российского лидера оказать содействие в нормализации отношений между Москвой и Тбилиси. Об этом на своей странице в Facebook в понедельник написала один из лидеров партии Ирма Инашвили.

"Господин президент, мы обращаемся к вам в надежде на ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной Думы, Совета Федерации и Администрации президента РФ. Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон", - говорится в тексте письма.

Инашвили также обвинила грузинские власти в том, что они "создают иллюзию желания урегулирования отношений с Россией, в реальности же пытаются на корню зарубить любые попытки урегулирования двусторонних отношений".

По итогам состоявшихся в октябре 2020 года парламентских выборов, "Альянс патриотов Грузии" набрал 3,14% и получил четыре мандата в 150-местном парламенте. Члены партии, в том числе Инашвили, не признали итогов выборов и попросили лишить их депутатских мандатов. Парламент их просьбу удовлетворил.

"Альянс патриотов" известен своей поддержкой прямого диалога Москвы и Тбилиси, члены партии неоднократно совершали визиты в Россию, где встречались с российскими депутатами. В прошлом году, они также посетили Абхазию.