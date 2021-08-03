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День защитника Украины переименовали в День защитников и защитниц Украины

В Вооруженных силах Украины служат более 31 тыс. женщин

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон, которым изменено название государственного праздника "День защитника Украины" на "День защитников и защитниц Украины". Об этом во вторник сообщил президентский офис.

"Президент подписал закон о Дне защитников и защитниц Украины. Документ будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в сообщении.

14 июля, по решению парламентариев, был принят этот закон, которым внесены изменения в статью Кодекса законов о труде "Праздничные и нерабочие дни". В частности, государственный праздник, который с 2014 года ежегодно отмечается 14 октября, из "Дня защитника Украины" переименован в "День защитников и защитниц Украины".

По словам депутата от "Слуги народа" Марины Бардиной, в 2008 году на службе в Вооруженных силах Украины находилось 1,8 тыс. женщин, теперь службу проходит 31 757 женщин.

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