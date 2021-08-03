Главу Госсовета Ливии Халеда аль-Мишри переизбрали на четвертый срок

КАИР, 3 августа. /ТАСС/. Действующий председатель Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри переизбран во вторник на четвертый срок. Об этом сообщает новостной портал "Аль-Васат".

Голосование прошло в штаб-квартире совета в Триполи. Представляющий Партию справедливости и строительства (политическое крыло местного филиала исламистской ассоциации "Братья-мусульмане", запрещена в РФ) аль-Мишри, как и во время его переизбрания в июле прошлого года, заручился поддержкой 73 из 132 членов ВГС.

Высший государственный совет имеет исключительно консультативную роль и начал свою работу в апреле 2016 года в рамках "Ливийского политического соглашения", подписанного под патронажем ООН в декабре 2015 года в марокканском городе Схират близ Рабата. Большинство его членов - депутаты Всеобщего национального конгресса (бывший временный парламент), в котором доминировали "братья". Он потерял легитимность с избранием постоянного законодательного органа - Палаты представителей, которая сейчас заседает на востоке страны и поддерживается Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

На первый срок в качестве председателя ВГС аль-Мишри, выступавший на стороне заседавшего тогда в столице Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, был избран в апреле 2018 года, опередив тогда во втором туре голосования действовавшего главу совета Абдуррахмана ас-Свейхли, который возглавлял его с 2016 года. Позднее переизбирался еще два раза.

Вслед за продолжительным периодом двоевластия, раскола и войн в Ливии в феврале после начавшихся еще в прошлом году по различным трекам переговоров Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра нового Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамида Дбейбу и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря.