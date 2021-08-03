Кулеба пообещал "полное расследование" дела о смерти главы "Белорусского дома на Украине"

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что шокирован гибелью в Киеве главы "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова и пообещал обеспечить расследование этого дела.

"Я шокирован трагической новостью о смерти белорусского активиста Виталия Шишова <...>. Украина сделает все возможное для полного расследования этого дела: для нас чрезвычайно важно раскрыть правду о его трагической смерти", - написал он во вторник в Twitter.

Украинская полиция сообщила ранее во вторник, что в одном из парков Киева найден мертвым гражданин Белоруссии Виталий Шишов - глава общественной организации "Белорусский дом на Украине". Открыто производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Следствие пока отрабатывает две основные версии гибели Шишова - самоубийство, либо умышленное убийство с имитацией самоубийства.

"Белорусский дом на Украине" оказывает правовую и иную помощь гражданам Белоруссии, покинувшим страну и проживающим на Украине.

Провести тщательное расследование обстоятельств этой смерти призвал украинские власти, в частности, глава Европарламента Давид Сассоли.