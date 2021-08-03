Минск заявил, что предлагал Брюсселю провести консультации по вопросам миграции

МИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Предложения Евросоюзу провести консультации по вопросам миграции, озвученные Белоруссией еще в апреле нынешнего года, до сих пор остаются без ответа. Об этом заявил ТАСС во вторник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности, бросаясь голословными обвинениями, почему-то решил проигнорировать тот факт, что Беларусь с апреля 2021 года неоднократно и настойчиво по всем оставленным Брюсселем немногочисленными каналам сигнализировала о желании провести консультации по вопросам миграции. И это даже с учетом приостановки программ сотрудничества, ранее согласованных ЕС. Подчеркну: наши предложения, как и другие инициативы в важных для всех сферах, остались без какого-либо ответа", - отметил официальный представитель МИД Белоруссии.

Ведомство считает бездоказательными обвинения высокопоставленных представителей Евросоюза в создании Минском миграционного кризиса на границе с Литвой.

"Это противоречит действительности. Мы внимательно читаем все подобные заявления и никак не можем найти в них ни подлинное желание решать проблему, ни логику или здравый смысл. Лишь шаблонные бездоказательные обвинения и угрозы", - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, еврочиновники и власти соседней страны в течение года "своими руками последовательно и осознанно разрушали созданную за много лет систему пограничного взаимодействия с Беларусью". В частности, сказал Глаз, Литва заблокировала финансирование по подписанному с ЕС соглашению о реадмиссии, в одностороннем порядке приостановила контакты с компетентными белорусскими коллегами, демонстративно разорвала все предусмотренные двусторонними соглашениями связи по линии правоохранительных органов и так далее.

Глаз обратил внимание на то, что "и сейчас не слышно ни одного голоса в ЕС в пользу диалога, направленного на совместное решение возникшей проблемы". "Все ораторы также тщательно обходят истинные причины, провоцирующие массовые потоки нелегальных мигрантов из Ирака и иных стран, где у Запада имеются корыстные интересы. Беженцы и мигранты бегут в Евросоюз не только и не столько через Беларусь - таких маршрутов множество", - констатировал представитель МИД.

Миграционный кризис

В МИД Белоруссии заявили, что "мигранты бегут из разоренных войной районов в надежде найти свой новый, теплый, уютный, а главное - безопасный дом, а натыкаются на полицейское насилие, "спираль Бруно" и откровенную враждебность". Пресс-секретарь МИД обратил внимание на то, что рост миграционных потоков Белоруссия ощущает и на себе. "Наши пограничники в последнее время задержали гораздо больше нелегалов, нежели раньше", - уточнил Глаз. По его словам, многие государства Европы, в том числе не имеющие внешних границ, также фиксируют у себя рост числа нелегалов. "Но стонет и требует солидарности только Литва. Может быть, властям страны выгодно такое положение дел? И в этом контексте нам совершенно понятны справедливые вопросы, которые литовская общественность совершенно обоснованно ставит своему правительству", - отметил представитель МИД.

При этом, добавил он, "высокий представитель ЕС за пафосными фразами о правах человека и солидарности активно прячет очевидные факты "демократических" разгонов мирных акций протеста с чрезмерным использованием силы, а также выдворения мигрантов из Литвы, включая беременных женщин и детей, с применением оружия".

Пресс-секретарь заявил, что за годы независимости в Белоруссии "не раз делом подтверждали, что белорусские пограничные службы всегда ответственно подходят к своим международным обязательствам и к охране рубежей своей страны". "Беларусь всегда была и остается открытой к конструктивному сотрудничеству и диалогу для разрешения любых имеющихся трудных вопросов", - подчеркнул пресс-секретарь МИД Белоруссии.

Кризис на границе

В июне в ответ на введение Евросоюзом против Белоруссии экономических и секторальных санкций, а также очередного пакета индивидуальных санкций Минск объявил о приостановке выполнения соглашения о реадмиссии с ЕС. Этот документ был подписан летом прошлого года, он предусматривает обязательство Минска принимать высылаемых из Евросоюза нелегальных мигрантов, прибывших с территории Белоруссии. Ранее МВД Литвы предложило ввести в приграничных с Белоруссией районах чрезвычайное положение в связи с массовым наплывом нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникающих в республику с территории соседней страны

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны около 4 тыс. нелегалов из Азии и Африки. Это в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. Литва столкнулась с проблемой их размещения. Все специализированные пункты, имевшиеся в распоряжении центральных властей, давно заполнены. Задержанных нелегалов размещают на пограничных заставах, но это не способствует эффективному выполнению пограничниками их непосредственной задачи по обеспечению охраны границы. Власти попросили помощи муниципалитетов, однако местные жители не хотят соседства с мигрантами и протестуют против их размещения.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Минск в направлении миграционного потока в Литву. Он подчеркнул, что, с точки зрения ЕС, "превращение мигрантов в инструменты политики полностью неприемлемо, это нарушает европейские ценности и принципы". Боррель также заявил, что ЕС рассмотрит введение санкций против лиц, якобы ответственных за переброску мигрантов через Белоруссию в Литву.