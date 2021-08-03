Украинская оппозиция обвинила СБУ в преследовании инакомыслящих "по указке Зеленского"

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) "по указанию президента Владимира Зеленского" превратилась в организацию по уничтожению инакомыслящих, оппозиции и свободы слова. С таким заявлением выступила во вторник парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

"По указанию Зеленского СБУ стала на путь массового совершения уголовных преступлений <...> против всех неугодных и инакомыслящих, - подчеркивается в заявлении на сайте партии. - СБУ при Зеленском превратилась в инструмент фальсификации уголовных дел, а ее деятельность сегодня представляет реальную опасность для конституционного строя Украины".

ОПЗЖ приводит целый ряд фактов преследования представителей оппозиции на Украине. Так, еще в 2019 году сотрудники СБУ начали "преступные оперативно-разыскные мероприятия" в отношении депутатов фракции ОПЗЖ в парламенте. Затем по письму СБУ во внесудебном порядке был заблокирован телеканал "Первый независимый". "Открытая фальсификация материалов уголовного дела" осуществляется в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, говорится в заявлении.

В последнее время, отмечает оппозиция, СБУ "по заказу власти Зеленского" пытается расправиться с активистами антифашистского движения "Патриоты - За жизнь", которое "занимает принципиальную позицию, направленную на сохранение традиционных ценностей", и резко выступает против героизации фашистских преступников. "Достаточно вспомнить масштабную акцию антифашистского движения "Патриоты - За жизнь", проведенную 22 июня 2021 года в четыре часа утра, в годовщину вероломного нападения фашистов на нашу страну", - отмечают авторы заявления. ОПЗЖ напомнила, как в августе 2020 года на трассе Киев Харьков на автобус с представителями движения "Патриоты - За жизнь" было совершено нападение, его обстреляли, находящихся в нем пытались сжечь заживо, а тех, кто сумел выбраться, - избили. "За прошедший год никто из нападавших не понес ответственности за это нападение, и на сегодняшний день все они находятся на свободе", - подчеркивает оппозиция.

Преследование антифашистов продолжается и сегодня, отмечается в заявлении партии. Спустя год, 25 июня 2021 года, был совершен поджог спортивно-тренировочной базы движения "Патриоты - За жизнь". А 5 июля 2021 года в Харькове на основе ложных свидетельских показаний, которые были даны под угрозами спецслужб, задержан координатор антифашистского движения "Патриоты За жизнь" Олег Ширяев.

Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет о "недопустимости фальсификации доказательств против политических противников", призывает к расследованию и "неминуемой уголовной ответственности" за эти преступления.