Оппозиция на Украине считает циничным пиаром заявление Зеленского о любви к Крыму

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) назвала циничным пиаром заявление президента страны Владимира Зеленского о любви к Крыму и объединении страны. Об этом заявила во вторник ОПЗЖ на сайте партии.

"Речи Зеленского о преодолении раскола в украинском обществе и объединении страны кардинально расходятся с его реальными делами. В недавнем интервью телеканалу "Дом" он на чистом русском языке рассуждал о своей любви к Крыму, его природе. Назвал возврат временно неподконтрольных территорий и людей, которые там проживают, вопросом времени. Но забыл упомянуть, что на практике нынешнее руководство Украины делает все, чтобы это время максимально затянулось", - подчеркивается в заявлении.

"На фоне принятых решений очередное интервью Зеленского, обращенное к жителям Крыма и неподконтрольных территорий - циничный пиар и "недобросовестная реклама", которой уже никто не верит. Вновь "сшить" Украину и вернуть единство украинского народа можно, только защитив права человека и обеспечив равные права для всех национальных общин", - заявила ОПЗЖ.

"В нарушение всех международных конвенций, несмотря на риски экологической катастрофы в "любимом Крыму" администрация Зеленского продолжает политику водной блокады, начатую при [президенте Петре] Порошенко. Как эти решения оценивают крымчане, которых Зеленский якобы хочет вернуть, его, на самом деле, не волнует", - отметили также в партии.

Зеленский в интервью украинскому государственному телеканалу "Дом", вещающему на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, а также Крым, назвал полуостров своей землей и пообещал, что Крым никогда не будет "русской территорией". В разговоре, который велся на русском языке, Зеленский вспомнил время, проведенное им в Крыму в более молодом возрасте.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Киев отказался признавать Крым частью России.