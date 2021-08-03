Байден выразил соболезнования семьям покончивших с собой полицейских, защищавших Капитолий

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во вторник выразил соболезнования родным и близким двух полицейских, находившихся в Конгрессе во время его штурма 6 января и покончивших позднее с собой.

Газета The Hill в понедельник сообщила, что 26-летний Кайл Дефрейтег был найден мертвым 10 июля. До этого представитель вашингтонской полиции подтвердил сообщения местных СМИ о самоубийстве Гюнтера Хашиды. Таким образом, число полицейских, находившихся на службе в момент штурма Капитолия и покончивших позднее с собой, достигло четырех.

"Когда Капитолий США и сама наша демократия подверглись атаке 6 января, полицейские Хашида и Дефрейтег мужественно рисковали своими жизнями, чтобы их защитить. Они были американскими героями. Мы с Джилл [первая леди США] молимся об их близких в это трудное время", - написал у себя в Twitter американский лидер.

6 января сторонники предыдущего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года выборов главы государства, победу на которых одержал Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.

27 июля в новом специальном комитете Палаты представителей Конгресса по расследованию штурма Капитолия состоялись слушания. На них выступали полицейские, которые 6 января занимались восстановлением порядка, когда протестующие ворвались в здание Конгресса. Полицейские изложили свое видение произошедшего и сообщили, что январские события глубоко потрясли их и их коллег в правоохранительных органах.