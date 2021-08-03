Акаев заявил, что намерен вернуться жить в Киргизию

БИШКЕК, 3 августа. /ТАСС/. Президент Киргизии в 1991-2005 годах Аскар Акаев заявил, что намерен вернуться жить на родину из России, куда он уехал после свержения 16 лет назад.

"Это моя родина, родина моих предков. Я хотел бы переехать обязательно", - сказал Акаев в опубликованном во вторник интервью агентству АКИ-пресс, которое он дал в регионе Чон-Кемин, на малой родине своей семьи. "Конечно, я постараюсь поддержать республику, помочь. Я с этой целью приехал. Открыть дорогу себе, семье и в будущем я обязательно, думаю, перееду на родину", - пообещал бывший президент Киргизии.

"Я желаю, чтобы Кыргызстан в будущем развивался, процветал. Я считаю, что кыргызский народ, Кыргызская Республика достойны того, чтобы быть одной из процветающих республик Центральной Азии", - заявил Акаев.

Он рассказал о своей встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и поблагодарил его за то, что тот дал ему возможность побывать в Киргизии. "Встреча была короткой, - сказал экс-президент Киргизии. - Она была посвящена как раз тому, чтобы открыть дорогу первому президенту республики домой. Я благодарен президенту Садыру Нургожоевичу [Жапарову]. Он предоставил мне возможность приехать на родину".

Аскар Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год и был отстранен от должности в результате переворота. После этого он уехал в Москву, где проживает до сих пор. В июле бывшие президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были объявлены в международный розыск по делу о возможной коррупции в связи с деятельностью золоторудного месторождения "Кумтор". В минувший понедельник Акаев прибыл в Бишкек рейсом "Аэрофлота". Он заявил, что прибыл на родину на неделю, чтобы помочь следствию по делу "Кумтора". Бывший президент сообщил, что намерен пробыть в Киргизии неделю.