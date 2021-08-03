Спецпредставитель США ожидает участия талибов в политическом урегулировании в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. США рассчитывают на то, что представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) будут придерживаться политического характера урегулирования ситуации в Афганистане. Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, выступая на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом в штате Колорадо. Трансляция конференции ведется на сайте института.

"Ситуация вызывает серьезное беспокойство, - отметил он. - Мы надеемся на то, что как афганское правительство, так и талибы сфокусируются на политическом урегулировании".

По словам Халилзада, на данный момент, "для установления мира и стабильности в Афганистане необходим переговорный процесс". "Это позволит достичь мира как в самом регионе, так и за его пределами", - подчеркнул спецпредставитель США. "Политическому урегулированию не существует альтернативы", - указал он.

Халилзад считает, что талибы пытаются на переговорах получить для себя "львиную долю" власти в будущем правительстве.

"Сейчас они требуют львиную долю власти в будущем правительстве исходя из своих оценок военной ситуации на земле", - сказал он.

При этом американский дипломат указал, что у талибов нет иного выхода, кроме как достичь договоренностей с правительством страны на переговорах, если они не хотят оказаться в международной изоляции. "Они не понимали этого в 1990-х годах, когда в первый раз пришли к власти, но теперь ситуация изменилась", - отметил он.

Впрочем, добавил он, центральные власти в стране сосредоточены тоже не на переговорах, а на том, чтобы изменить ситуацию на земле в свою пользу и укрепить позиции на дискуссиях по урегулированию.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

В июле в Дохе состоялась двухдневная встреча делегации высокого уровня из Афганистана и представителей талибов. По ее итогам стороны приняли краткое заявление о намерении продолжить мирные переговоры. Глава официальной делегации Абдулла Абдулла, который также возглавляет Высший совет по национальному примирению, заверил участников встречи в приверженности правительства Афганистана урегулированию конфликта политическим путем.