Глава МИД Литвы заявил, что среди проникающих из Белоруссии нелегалов есть россияне

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россияне вместе с нелегальными мигрантами из других стран также пересекают белорусско-литовскую границу, Вильнюс ведет диалог с Москвой об их возвращении. Об этом сообщил во вторник замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"У нас был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там [среди нелегалов] есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать", - сказал замминистра, комментируя миграционный кризис на границе с Белоруссией.

По словам дипломата, Турция "почти не играет никакой роли" в возникновении миграционных потоков в Литву, в отличие от Ирака. "Граждане Ирака составляют почти две трети мигрантов. И, конечно, у нас были и будут переговоры с властями Ирака, иракских регионов, из которых они [мигранты] происходят. Так же, как и с другими странами", - подчеркнул Адоменас.

Как указал представитель литовского дипведомства, переговорный процесс по возвращению мигрантов, "в зависимости от страны и законной базы" их гражданства, "займет разное время". "Надеемся, страны будут заинтересованы, чтобы их граждане не мерзли в палатках в литовскую зиму. Мы надеемся на сотрудничество со странами истока [миграционных потоков]", - добавил дипломат.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Литва столкнулась с проблемой их размещения. Все специализированные пункты, имевшиеся в распоряжении центральных властей, давно заполнены. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако, с учетом политического давления Запада, Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.