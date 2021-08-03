Литва выслала в Камерун первого из нелегальных мигрантов, попавших в страну из Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 3 августа. /ТАСС/. Первый из нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, за последние месяцы проникших на территорию Литвы из Белоруссии, отправлен на родину. Об этом во вторник сообщило МВД балтийской республики.

"Иностранный гражданин, незаконно пересекший границу Литвы, возвращен в страну происхождения. В понедельник отправлен на родину гражданин Камеруна", - говорится в сообщении.

Как отметил во вторник в эфире национального радио LRT замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, среди нелегальных мигрантов появились желающие вернуться домой. "Уже есть определенный список лиц, которые согласны вернуться в свои страны. Надеемся, что этот список расширится", - заявил он.

Больше всего желающих вернуться на родину отмечено среди нелегалов из Ирака. Граждане этой страны составляют две трети среди задержанных в Литве незаконных мигрантов. "Похоже, что они разочаровались в уверениях о легком пути в ЕС, которые раздавали организаторы переброски мигрантов, и согласны поехать домой", - сказал замминистра. Он отметил, что должностные лица в центрах размещения отделяют таких мигрантов от остальных. "Важно, чтобы на них не оказывалось психологическое давление как на неких предателей", - пояснил Абрамавичюс.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.