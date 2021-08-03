Местные выборы в Италии состоятся 3-4 октября

РИМ, 3 августа. /ТАСС/. Выборы в органы местной власти в южной области Калабрия и множестве городов, включая Рим, Милан и Неаполь, пройдут 3 и 4 октября. Соответствующий указ во вторник подписала глава МВД Италии Лучана Ламорджезе, сообщает газета La Repubblica.

По данным издания, вероятный второй тур голосования пройдет 17 и 18 октября. Изначально выборы должны были состояться весной, однако из-за пандемии власти решили их перенести. В частности, в Калабрии голосование было намечено на 11 апреля. В мае-июне выборы в местную администрацию должны состояться в более чем 1,2 тыс. городов. Свыше 12 млн итальянцев примут участие в голосовании.

Пандемия уже становилась причиной переноса народного волеизъявления. В частности, референдум по реформе парламента и сокращению числа законодателей, который должен был состояться в марте 2020 года, был проведен в сентябре того же года.