США заявили, что продолжат авиаудары в поддержку афганских сил безопасности

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты располагают возможностями поддержки вооруженных сил и сил безопасности Афганистана и продолжат наносить авиаудары для этого. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби.

"Мы наблюдаем за активностью "Талибана" (запрещенное в РФ движение) в стране, ситуация с безопасностью по-прежнему беспокоит, - сказал он. - Мы располагаем полномочиями и возможностями <...> помочь афганским вооруженным силам на земле посредством авиаударов. Мы признаем, что наносим и продолжим наносить авиаудары для их поддержки".

Кирби не стал вдаваться в детали о том, как принимаются подобные решения. "Эти удары продолжатся для содействия афганским партнерам, поскольку они продолжают выявлять продвижение "Талибана", - отметил представитель ведомства. - Важно напомнить, что афганские ВВС сами наносят авиаудары для поддержки своих сил на земле, наносят больше, чем мы".

По его словам, это консолидированные усилия.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.